Egy országos ellenőrzés keretében az ittas és bódult sofőrök kiszűrésére helyezték a fókuszt a rendőrök az elmúlt héten. Tolna vármegyében a hétvégén több ittas elfogás történt, ráadásul egy esetben súlyosan megsérült Bonyhád közelében az a motoros, aki a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott. A mért eredmények alapján hat esetben büntető feljelentést tettek az intézkedő rendőrök és felfüggesztették az ittas sofőrök vezetési jogosultságát, a többi hétnél közigazgatási bírságot szabtak ki. Nyolc ittas autóval, egy motorkerékpárral közlekedett, négyen segédmotoros kerékpárral – mondta el Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Nem először bukott le a vétkes sofőr

Volt olyan autós, aki úgy vett részt a közlekedésben, hogy a jármű származását nem tudta igazolni, mivel az adásvételit nem tartotta magánál és biztosítást sem kötött a kocsira. Az sem zavarta, hogy vezetői engedélye nincs, KRESZ vizsgát soha nem tett. Mivel korábban is vezetett így, és akkor is lebukott, idő közben a vezetéstől eltiltották. Most szabálysértési és büntető eljárás is indult vele szemben.

Egy ozorai autósról sárszentlőrinci igazoltatásakor derült ki, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik, soha nem is rendelkezett, ennek ellenére ült a volánhoz. Korábban egyszer már eljárás indult vele szemben, ami még nem zárult le, így most őrizetbe vették és bíróság elé állítják.

Mivel 2008-óta Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, továbbra is arra kérik a közlekedőket, hogy ittasan és bódultan ne üljenek a volánhoz. A vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt álló sofőrök fokozott veszélyt jelentenek magukra és a többi közlekedőre is.