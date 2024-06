A Mindennapi szenvedélyeink – XXI. századi kihívások című kötet az addiktológia és a mentálhigiéné témaköréből közöl írásokat. Ezek szekszárdi, illetve a vármegyében dolgozó szakemberek munkái és természetesen valamennyi tudományos alapossággal készült. Ezt is hangsúlyozta dr. Varga István, a KPVK adjunktusa, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egyik alapító tagja, a kiadvány szerkesztője.

Dr. Varga István, dr. Kertész Ágnes, Kálóczi Andrea és Majnay Gábor mutatta be a szakmai kiadványt

Fotó: Mártonfai Dénes

Azt is hozátette, hogy a kémiai szerhez kötődő függőségek mellett a viselkedésbeli addikciókról – e-sport – is olvashatnak az érdeklődők. A kiadvány egyszerre ad ki- és betekintést – fogalmazott dr. Kertész Ágnes, a Balassa János Kórház pszichiátriai osztályának osztályvezető főorvosa. Ez azért van így, mert a szenvedélybetegekkel dolgozó szakemberek mellett tapasztalati szakértő gondolatait is közli az összeállítás.

Kálóczi Andrea, a fórum szakmai vezetője, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője közölte: a fórum a kiadvány mellett egy aznapi színházi előadással is szeretné megszólítani a lakosságot, a szakembereket. Szűcs Zoltán drámaíró Hárítók című darabjával a drogfüggőség, s a kábítószer-probléma súlyosságára kívánják felhívni a figyelmet.

Majnay Gábor, a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályának vezetője elmondta, hogy Szekszárd önkormányzata pályázati forrásból valósítja meg a KEF által szervezett rendezvényeket és a kiadvány megjelenését. Az önkormányzat a KEF-et megalakulása, azaz 2001. szeptembere óta támogatja, köszönhetően egyebek mellett az évente kiírt pályázati források elnyerésének.