A közúti közlekedésben fontos, hogy a résztvevők körültekintő, megfontolt módon, egymást partnerként tekintve közlekedjenek. A közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük és példaként szolgálniuk a fiatalabb családtagok részére.

Ez a gondolat hívta életre tizenhárom esztendővel ezelőtt a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedősorozatot, amelyet azóta is a Rendőrség baleset-megelőzési szervezete, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervez a fő támogatók az Autós Nagykoalíció és a Škoda Magyarország bevonásával. Az országos döntő előtt minden vármegyében és a fővárosban is megszervezik a területi döntőket.

A Tolna vármegyei vetélkedőre online 19 család regisztrált. A résztvevőknek különböző közlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk, valamint játékos, szórakoztató versenyszámok is szerepeltek a feladványok között.

A felnőtteknek autós, míg a gyerekeknek kerékpáros ügyességi pálya teljesítése is szerepelt a feladataik között. A nap folyamán rendőrségi járműveket is láthattak az érdeklődők, valamint a társszervek – a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és a Vöröskereszt – által biztosított programok is rendelkezésre álltak. Volt tűzmegelőzési, bűnmegelőzési kvíz és újraélesztési bemutató is.

A vármegyei versenyt a szedresi Kiss család nyerte, a második helyen a Molnár család, míg a harmadik helyen a Kéri család végzett. Mindkét család Szekszárdról érkezett.