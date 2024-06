Rendőrségi szalaggal elzárt terület, azon belül több kék lámpás jármű. Ez azonban most egy cseppet sem volt vészjósló, hiszen mindezek mellett különböző játékos feladatok állomásai és standok kaptak helyet az egyik szekszárdi nagyáruház parkolójában. Szombaton délelőtt ott rendezték ugyanis a Közlekedik a család vetélkedő Tolna vármegyei fordulóját.

Közlekedik a család: egy új autó a főnyeremény. Fotó: Kiss Albert

Van, hogy kihívás, ha közlekedik a család

Előzetesen tizenkilenc család regisztrált a játékos megmérettetésre, és végül tizenhárom tette próbára magát. De miként azt Feil Csaba rendőr alezredestől, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjétől a helyszínen megtudtuk, nemcsak azoknak volt lehetősége a versenyzésre, a feladatokat kipróbálására, akik ezt előzetesen jelezték, hanem azoknak is, akiknek a hétvégi bevásárlás közben felkeltette az érdeklődését a program. A résztvevőknek különböző közlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk. Autós és kerékpáros KRESZ-teszt, autós és kerékpáros ügyességi pálya is várt a vállalkozókedvűekre. Előbbit a családok felnőtt tagjai, utóbbit a gyerek teljesíthették, de voltak közösen végrehajtandó feladatok is. Mindemellett bűnmegelőzési és tűzvédelmi teszteket is ki kellett tölteniük.

Bőven volt látnivaló

Azok számára is bőven volt látnivaló, akik csak a kikapcsolódás kedvéért látogattak el a helyszínre. A gyerekek érdeklődését elsősorban a rendőrmotorok, illetve a mentő- és a tűzoltóautó keltették fel, amelyekre fel lehetett szállni, be lehetett ülni. A puttonyfecskendős célbalövésnek is nagy sikere volt, és a tűzmegelőzési bizottság sátránál drónokat is meg lehetett tekinteni. A rendőrség munkatársai bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal segítették az őket felkeresőket. A Vöröskereszt sátránál az újraélesztés lépéseit és technikáját lehetett elsajátítani.