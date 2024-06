Tolna vármegyében is egyre több iskola csatlakozott a korábban Csongrád-Csanád vármegyéből indult baleset-megelőzési programhoz, a KEVE-hez - Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra.

Az oktatási módszer lényege, hogy a rendőrök és a pedagógusok egymást kiegészítve interaktívan tanítják meg a közlekedés alapszabályait a kicsiknek.

A kezdeményezés 2022-ben nőtte ki magát országossá. A programhoz Tolna vármegyéből elsőként a Bölcskei Kegyes József Általános Iskola csatlakozott, s azóta már Paks, Gyulaj, Kurd, Szekszárd, Tolna, Bonyhád, Bátaszék és Tamási egy-egy oktatási intézménye is bekapcsolódott. A 2023/2024-as tanév végéhez közeledve a bölcskei és a paksi általános iskolákban is lezárták a KEVE tanévet. A tanév végén a kisdiákok átvehették kerékpáros igazolványaikat is.