A hőmérséklet emelkedésével mind gyakoribbá válnak a szabadtéri tűzesetek. Csütörtökön száz négyzetméteren avar és gaz égett egy lakatlan ingatlan udvarában Decsen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el az épületet veszélyeztető lángokat. Dombóvári kollégáiknak a Somogy vármegyei Somogyszilen volt dolguk, ahol háztartási szemét, hűtő burkolat és gumi égett – mondta el Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, aki ismét felhívta a figyelmet a szabadtéri égetés szabályaira. Vármegyénkben idén eddig hetven alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez, és összesen közel kilenc hektárnyi terület borult lángba.

Egyre több munkát adnak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek. Archív fotó

A szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi. Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is tilos. Belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett.

Nem csak akkor gyújtunk persze szabadtéren tüzet, ha égetni akarunk, hanem akár egy kerti grillezés során is. Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!

Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen tovább terjedhetnek.