130 ÉVE Gőzfürdő-vétel. A három év óta húzódó szegzárdi gőzfürdő végre-valahára oly kezekbe jutott, hogy remélni lehet annak alapos átalakítását. Az új tulajdonos, Schuberth János kórházi alorvos szakértelmileg fogja azt berendezni s ép ezen ok miatt e hó egész folyamán, valamint a jövő hó egy részében nem lesz gőzfürdő Szegzárdon. Az új tulajdonos a kádfürdő helyiséget ki fogja bővíttetni egy mellékhelyiséggel, úgy a belső berendezést is tisztességessé teszi s remélhető lesz, hogy Szegzárdnak fürdeni szerető közönsége szívesen fogja tömeges látogatásával a tulajdonosnak áldozatkészségét méltányolni. Azt várni, hogy Szegzárdon egy kényes ízlést is kielégítő gőzfürdő állíttassák, a mostani szomorú viszonyok közt nem lehet. (Tolnamegyei Közlöny 1894. június 10.)

130 ÉVE Asszonyharcz Harczon. Szomorú kimenetelű asszony harcz volt múlt kedden Harczon két asszony és egy leány között. A háborúra szerelmi féltékenység szolgált okul; ugyanis N. I.-nak kedvesét M. E. elszerette s e miatt azután N, édes anyjával megtámadták a vetélytársnőt és úgy helyben hagyták, hogy csak orvosi segély igénybevételével lehetett életét megmenteni. Az asszonyháborúnak folytatása a bíróság előtt lesz. (Tolnamegyei Közlöny 1894. június 10.)

130 ÉVE Ásatás. Wosinsky Mór, szegzárdi esperes-plébános, hírneves régész, ki a megye azon helyeit, a hol régiségekre lehet bukkanni, ügyesen tudja felkeresni, folyó hó 4-én Janya-puszta határában, az úgynevezett Leányvár körül eszközölt ásatást. A kutató régész több kőkorszakból való érdekes tárgyat és egy római lándzsát talált. (Tolnamegyei Közlöny 1894. június 10.)

120 ÉVE Dőry József ménese. Az állam megveszi Dőry József világhírű ménesét, mely czélból a hadügyminiszter leküldötte folyó hó 15-én Bothmer báró altábornagyot több tiszttel, hogy a birtokot (Sütvény - a szerk.) és a ménest megvizsgálják. A tisztek Dőry Józsefnél szálltak meg, aki ámbár jelenleg Gasteinban fürdőzik, de azért szívesen látott vendégek voltak a pusztán. (Tolnamegyei Közlöny 1904. június 16.)