Utolsó hivatásos szolgálatára érkezett vasárnap reggel a bátaszéki Tűzoltó Laktanyához Treszner József, akit kollégái, valamint Király Zsolt, a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka és dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere köszöntött.

Treszner Józesf 49 év szolgálat után nyugdíjba ment, Király Zsolt, a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka köszönte meg a munkáját

Fotó: BátaszékMost/ Facebook

Számos szolgálati elismerést kapott

Treszner József, aki közel fél évszázados szolgálati idővel büszkélkedhet, most nyugdíjba vonul, de továbbra is az önkéntes lánglovagok sorait erősíti. Treszner József pályafutása 1971-ben kezdődött, amikor még úttörő tűzoltóként csatlakozott a szervezethez. Az egyesület tagjai sorába 1975-ben, mindössze 16 évesen lépett be. Az évek során számos szolgálati érmet és egyéb elismerést kapott, 1992-ben az egyesület újjáalakulásakor parancsnoknak választották, később pedig a megyei tűzoltó szövetség elnökségi tagja, valamint a köztestület parancsnokhelyettese lett.

Negyvenkilenc évig szolgált

Az ünnepélyes esemény végén Treszner József átadta Ill József parancsnoknak azt a bontó baltát, amit még Mezei Zénó akkori parancsnoktól kapott 49 évvel ezelőtt, amikor önkéntesként csatlakozott a szervezethez. Ez a gesztus szimbolizálta a generációk közötti folytonosságot és az elkötelezettséget, amely Treszner József egész pályafutását jellemezte. Treszner József nyugdíjba vonulása egy korszak végét jelenti a bátaszéki tűzoltóság számára, de az általa képviselt értékek és szakértelem továbbra is jelen lesz az önkéntes tűzoltók munkájában.