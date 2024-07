Mindent vittek a nyaralóból, ami mozdítható volt: horgászfelszerelést, ékszert, elektronikai cikkeket. A két férfi – egy 27 és egy 36 éves – ellen nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség. A bűncselekményt társtettesekként követték el, valamint egy 28 éves nő ellen is vádat emeltek, aki bűnsegédként vett részt az elkövetésben.

Betörték az ablakot és bemásztak

Dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a vádiratot ismertetve elmondta, hogy 2023. július 16-án éjszaka a két férfi az egyik Tolna vármegyei Duna-holtág mellett található nyaralóhoz ment. Az épületen lévő biztonsági kamerákat egy bot segítségével semleges irányba fordították, majd a kerítésen bemásztak az udvarba. A nyaraló bejárati ajtaját egyikük megpróbálta berúgni, amiatt a kilincs letört, majd a bejárati ajtó melletti ablakot törték be.

Kiadogatta a bent talált értékeket

A betört ablakon keresztül az egyikük bemászott a házba, és társának kiadogatta a bent talált értékeket. Aztán a másik vádlott is bemászott, és ő is több tárgyat kivitt. Közben az épület elektromos biztosítékát lekapcsolták, így a biztonsági kamerák nem jutottak áramhoz. A vádlottak a nyaralóból összesen közel 850 ezer forint értékben tulajdonítottak el értéktárgyakat, főként horgászfelszereléseket, de ékszereket, hangfalat és két tévét is, valamint élelmiszereket és szeszesitalokat.

Hazamentek szállítóeszközökért

A vádlottak az eltulajdonított értékeket a kerítésen kívül egy fa tövében halmozták fel, majd hazamentek különféle szállítóeszközökért, így babakocsikért és gurulós bőröndért. Ekkor otthonról harmadik társukat is magukkal hívták, hogy segítsen elszállítani a lopott holmikat. Mivel útközben a két televíziót eltörték, azokat a vízbe dobták. Egy férfi pecsétgyűrűt másnap eladtak egy zálogházban, az élelmiszereket elfogyasztották, a horgászbotok többségét pedig egy olyan férfinek adták el, aki azok lopott voltáról nem tudott.

A nyaraló tulajdonosa, a sértett a nyomozás során polgári jogi igényt terjesztett elő.