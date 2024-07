A héten megtartott tábor csütörtökén „rendészeti” napot szerveztek a tanodások. A programban szerepelt rendőrségi kutyás bemutató, fegyverzet technikai bemutató és voltak prevenciós témájú ügyességi versenyek is. A Mobil Bűnmegelőzési Centrum busza is a „helyszínre” érkezett és azon kívül a rendőrautóba is beülhettek a gyerekek.

Jó hangulatú nap volt, ami jövőre ismétlést kíván.