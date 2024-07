A helyszínen található pecsenyésnél az egyik alkalmazott fejét találta el az ág, amely körülbelül 30 centiméteres átmérőjű volt. Volt egy másik sérültje is a balesetnek, akiről út tudjuk, könnyebben sérült. Egy sátrat is eltalált ez az ág, de itt csak súrolta az egyik résztvevő vállát. A mentők kórházba szállították a sérülteket és a katasztrófavédelem is segített a fa környékének megtisztításában.

Tolna vármegyéből is sokan részt vesznek a Rockmaratonon, amely egykor Szekszárdról indult, évekig a Csörge-tónál rendezték meg. Később Pécsre költözött a fesztivál, illetve a Pécs melletti Malomvölgyben tartották meg évente az egy-egy hétig tartó rockfesztivált, végül pedig néhány éve a Duna-partra költözött, a dunaújvárosi Szalki-szigetre.