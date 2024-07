„Felvennének?” címmel indított Youtube-csatornát a tamási Kovács Patrik, aki hónapról hónapra felkeres egy-egy rendvédelmi szervet, hogy megismerhesse, és nézőinek is bemutathassa azokat. Nemrégiben a Tamási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon járt, ahol Dubóczki Balázs parancsnok segítségével teljesítette a fizikai felmérő feladatait, majd maga is bevetési ruhát öltött, és légzőkészülékben azt is megtapasztalta, milyen plusz terhet cipelve állják a sarat a tűzoltók a beavatkozások során.

Kovács Patrik önmagának, és a nézőinek is feltette a kérdést: Felvennének?

Fotó: Gombos Levente

A videó végén pedig kiderül, sikerült-e teljesítenie a fizikai felvételi követelményeit, és vajon alkalmas lenne-e arra, hogy felvételt nyerjen a szervezethez.