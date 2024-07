Elfogták a dombóvári rendőrök azt a környékbeli férfit, aki május vége óta legalább négy bűncselekményt követhetett el a városban. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy két sértett a napokban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Dombóvári Rendőrkapitányságon. Mindkettőjüknek a pénztárcáját lopták el.

Kedden reggel kilenc óra körül egy lakásból tűnt el egy nő pénztárcája, aki ismerősénél volt látogatóban. Míg beszélgettek, a bejárati ajtót nem zárták be. Annyit vettek csak észre, hogy egy férfi lép az előszobába, majd néhány perc múlva távozik. Mint mondta, nem feltételeztek semmi rosszat, azt hitték, az ételfutár volt. Mikor indult volna haza, látta, hogy a kosarából eltűnt a pénztárcája, amiben volt egy bankkártya és nagyjából ötezer forint. Ugyanazon a napon délelőtt a dombóvári okmányirodából jelentette be egy férfi, hogy míg az ügyeit intézte, a székre letett pénztárcáját elemelte valaki. A százezer forintján kívül bankkártyák, SZÉP kártya és személyes iratok is voltak benne.

A helyi rendőrök megkezdték az adatgyűjtést, a személyleírás alapján gyorsan azonosították a lopások lehetséges elkövetőjét, majd a városban elfogták. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, de akkor már nem csak a két lopás miatt, hanem két korábban elkövetett bűncselekmény miatt is kérdőre vonták. Egy nő még május végén tett feljelentést egy 45 év körüli férfi ellen, aki egy karkötő eladásakor becsapta. Kiderült, hogy arany helyett egy bizsut adott el 51 ezer forintért. A bizonyítékok alapján egy másik besurranás is a gyanúsított számlájára írható. Egy helyi férfi május végén tett bejelentést lopásról, ami az alatt történt, míg ő néhány percre átment a szomszédba. A bezáratlan lakásából egy hívatlan látogató elvitte a mobiltelefonját töltővel együtt, így 45 ezer forinttal károsította meg.

A gyanúsított mind a négy bűncselekményt beismerte, azt is megmutatta, hogy az ellopott dolgokat hol dobta el. A pénzből elköltött valamennyit, ezért a lopási kár csak részben térült meg. Az ügy vizsgálata a Dombóvári Rendőrkapitányságon folytatódik.