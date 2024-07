Emelkedik augusztus elsejétől a közúti közlekedési szabálysértések után kiszabható bírságok összege. Ennek részleteiről Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője beszélt portálunknak. Elmondta, hogy az erre vonatkozó kormányrendelet alapján a szabálysértések egy részénél húsz százalékos emelést határoztak meg, ám vannak olyan kiemelt szabálytalanságok, amelyek után a korábbi összeg dupláját kell fizetnie a vétkes autósnak. Ez az eddigi 13 ezer forint helyett 26 ezer forint helyszíni bírságot jelent, és persze büntető pontokat is von maga után.

Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy ha egy autós nem ismeri el a hibát, akkor az intézkedő rendőr feljelentést tesz, és a szabálysértési hatósághoz kerül az ügy. Ha ott is megállapítják a szabálytalanságot, akkor akár a helyszíni bírság kétszeresét is fizetheti.

Ezekben az esetekben kell az eddigi közlekedési bírság kétszeresét fizetni

A kiemelt szabálysértések körébe tartozik, és így augusztustól az eddigi bírság kétszeresét vonja maga után, ha valaki vezetés közben kézben tartja a mobiltelefonját; ha megszegi a speciális behajtás szabályait; ha szabálytalanságot követ el irányváltoztatás során; ha vét a megfordulás és a tolatás szabályai ellen, ha áthajt a záróvonalon; ha megáll a forgalom elől elzárt területen; ha figyelmen kívül hagyja az elsőbbségadás szabályait; ha elmulasztja a bukósisak használatát vagy nem megfelelően viseli azt.

Komlósiné Kiss Anett arról is beszélt, hogy aki engedély nélkül mozgáskorlátozott parkolóban várakozik az autójával, az 65 ezer forintos helyszíni bírságra számíthat, de ha nem ismeri el a szabálytalanságot, vagy feljelentik emiatt, akkor még magasabb összeget kell fizetnie. Az eddigi 130 ezer forint helyett 156 ezret.

A részletes listát itt olvashatja.