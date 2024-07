A napokban tett feljelentést egy szekszárdi férfi ismeretlen tettes ellen, aki az elmúlt egy hónapban betört a lakatlanul álló mözsi házukba. Befeszítették az ajtót, majd műszaki cikkeket, kerékpárokat és egy létrát vittek el nagyjából 120 ezer forint értékben – írja közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A helyi zsaruk hamar eljutottak a vélt elkövetőkhöz, akiket két nappal később már gyanúsítottként hallgattak ki. A fiatalabb, 22 éves férfi részletes beismerő vallomást tett, idősebb társa nem nyilatkozott. Az elvitt értékek lefoglalásával a kár részben megtérült. Mindkettőjük ellen több eljárás van folyamatban, ezek közül néhányban közösen, a többiben más társakkal vagy egyedül vettek részt.

A bűnlajstromban szerepelt lopás gépkocsi utasteréből, egy teherautó platója alól pedig az akkumulátorokat szerelték le. Egy esetben egy ház udvarára másztak be, és fémeket szedtek össze. Az idősebb gyanúsítottnak a fenti lopásokon kívül zaklatás miatt is felelnie kell, illetve több esetben egyedül is követett el bolti lopásokat.

A párost őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatásukat.