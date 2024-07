A Szekszárdi Járási Ügyészség 2 rendbeli, folytatólagosan, személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt emelt vádat egy 52 éves nő ellen.

Dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője elmondta, hogy a vádirat szerint egy házaspár, a sértettek 2023 októberében árverésen megvásároltak egy szekszárdi ingatlant, melynek tulajdonosaként a feleséget a földhivatal a tulajdoni lapra be is jegyezte. A házban ekkor a vádlott lakott, ott életvitelszerűen tartózkodott.

Egy hónappal később a sértettek az ingatlanhoz mentek azért, hogy birtokba vegyék. Az utcán állva tájékoztatták az udvaron tartózkodó vádlottat arról, hogy az ingatlant megvették és birtokba akarják venni. A vádlott azonban magából kikelve közölte, hogy a ház az övé, a sértettek nem fognak oda beköltözni. Majd felvett egy baltát és a sértettek felé indult, miközben azzal fenyegetőzött, hogy megöli, feldarabolja őket, illetve azt kiabálta, hogy felgyújtja a házat.

A sértettek 2023. december 18-án ismét a házhoz mentek, és megkísérelték elmagyarázni a tulajdoni viszonyokat a vádlottnak, aki azonban az udvaron állva ekkor is kiabálni kezdett, és a kezében ekkor is egy baltát tartva fenyegette az utcán tartózkodó házaspárt, hogy menjenek el vagy „széthasítja” őket, majd a baltával a kerítés ajtajára rá is csapott.

A sértettek a sérelmükre elkövetett zaklatás miatt a joghatályos magánindítványukat előterjesztették.

A vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.