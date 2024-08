Elmondta, Magyarországon ma is majd félezer ember veszti életét évente a közlekedésben. Bár ez a szám, minként a sérülteké is, az évek során csökken, nagyon sok az értelmetlen halál. Legtöbbjét az abszolút, illetve relatív gyorshajtás, a szabálytalan előzés, az elsőbbség meg nem adása, a be nem csatolt biztonsági öv, s az ittasság, illetve napjainkban egyre gyakrabban a kábítószer hatása okozza.