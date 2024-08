Három sofőrt vettek őrizetbe a Tolna vármegyei rendőrök szerdán, mert nem volt vezetői engedélyük, ráadásul ketten balesetet is okoztak, egyikük pedig ittas is volt, mikor ellenőrizték – számolt be Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A szerdai baleseteket részletezve elmondta, hogy egy motoros közlekedett kora délután a 6-os főúton Kakasd felé, amikor a 146-os kilométerszelvény közelében egy nyerges vontató előzésébe kezdett. A manővert azonban nem tudta biztonsággal befejezni, ezért visszatért a járműszerelvény mögé. Ekkor elvesztette uralmát a járműve felett, és a vízelvezető árokba borult A balesetben a motoros súlyosan megsérült.

Személyi sérüléssel járó és anyagi káros balesetek egyaránt történtek az elmúlt nap során vármegyénk útjain

Forrás: TVMRFK

A másik sérüléses baleset a 61-es főúton történt. Egy autós a főút dombóvári szakaszán egy jobbra ívelő kanyarban nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, és áttért a járműforgalom elöl elzárt területre. A sofőr hirtelen kormánymozdulatot tett, ekkor elvesztette uralmát a járműve felett. Lesodródott az útról, és az út mellett levő villanyoszlopnak csapódott. A balesetben az autó vezetője könnyebben sérült meg.

Őrizetbe vették a sofőröket

Négy anyagi káros baleset is történt a nap folyamán. Kettő esetben a balesetet okozó sofőrnek nem volt jogosítványa, ezért mindkettőjüket őrizetbe vették a rendőrök. Az egyik baleset Bátaszéken történt, amikor a városban egy 21 éves versendi sofőr elaludt, és a szemközti forgalmi sávba áttérve nekiment egy szemből közlekedő autósnak. A járművezető soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel. Az engedély nélküli vezetés elzárással sújtható szabálysértés, ezért őt őrizetbe vették, és a napokban bíróság elé állítják. Az okozó járműben utazott a kocsi tulajdonosa, akinek felelnie kell azért, hogy olyan embernek adta át a kormányt, akinek nincsen vezetői engedélye.

Egy másik sofőr szintén fogdában várhatja a folytatást, mert jogosítvány nélkül ült volán mögé, ráadásul balesetet is okozott Dombóváron. Az 50 éves drávaiványi férfi a STOP tábla jelzése ellenére hajtott be egy kereszteződésbe, ahol nekiütközött egy szabályosan haladó autósnak.