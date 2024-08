Benzinkúton keveredett tettlegességig fajuló szóváltásba két férfi még 2022 karácsonyán. Egyikük ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétségének kísérlete miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség – tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Lökdöste, megütötte a sértettet

A vádlott, egy 41 éves szekszárdi férfi 2022. december 24-én délelőtt egy benzinkút vásárlóterében korábbi konfliktusuk miatt szóváltásba került egy másik férfivel. Ennek során váratlanul a sértetthez lépett, és őt két kézzel a mellkasánál meglökte, majd újból lökni próbálta, amire a sértett védekezésül tenyérrel arcon ütötte a vádlottat, majd elhagyta a vásárlóteret és az autójához igyekezett. A vádlott azonban követte, és amikor a sértett be akart szállni az autójába, a vádlott őt két alkalommal meglökte a felsőtestén és kisebb erővel ököllel megütötte az arcán is. Ezt a sértett védekezésül szintén pofonnal viszonozta. A vádlott a hátráló sértettet a jármű körül folyamatosan követte, megpróbálta megszorítani a nyakát, illetve dulakodás közben a sértett vállát is megrántotta.

A további tettlegességet a benzinkúton jelenlévő tanúk közbelépése akadályozta meg. A vádlott kihívóan erőszakos magatartása a töltőállomáson jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltett. A vádlott bántalmazó magatartása alkalmas volt könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülések okozására.

Állt már bíróság előtt

A férfi korábban, 2020-ban szintén garázdaság miatt már állt bíróság előtt. Vele szemben a járási ügyészség halmazati büntetésül pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.