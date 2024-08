A baleset helyszínétől néhány méterre lakó nő azt mondta portálunknak, az este tíz óra magasságában történt ütközéssorzat hatalmas zajára rohantak ki a házból. Előbb egy nagy fékezést, majd csattanásokat hallottak, mire az utcára értek, az autó már nyugalmi állapotban volt. Úgy tudjuk a benne utazó 21 éves sofőrt hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni a helyszínre érkező szakemberek, azonban az erőfeszítéseik nem vezettek eredményre.

Nem egészen 48 órával ezelőtt életét vesztette egy mindössze 21 éves sofőr Tolna-Mözsön (a szerző fotója)

A területen még másfél nappal a szörnyű baleset után is sok a kocsiról leszakadt karosszéria szilánk, és több tíz méter hosszan megfestett rendőrségi jelölések mutatják a becsapódás irányát, a kocsi mozgását.

A fiatal férfi keresztneve Szabolcs volt. Szüleivel és húgával Medina-Szőlőhegyen élt. A településrészen most a helyieken gyász lett úrrá, senki nem akar a tragédiáról és a fiúról beszélni. Próbáltuk a családot és a szomszédokat is szóra bírni, ám azt kérték, most hagyjuk őket gyászolni.

Mécsesek és gyertyák jelzik az út mellett, hogy az alig 21 éves Szabolcs itt hunyt el kedden éjszaka.

(A szerző fotója)

Fekete nap volt a kedd Tolna vármegyében

Az elmúlt napokban egyébként egy másik halálos közúti baleset is történt Tolna vármegyei útjain. Kedden kora este Kismórágy térségében egy 74 éves bajai nő hajtott fel a sínekre, miközben a pályaszakaszon vonat érkezett. A hatalmas szerelvény szó szerint letarolta az autót, több száz méter hosszan tolta maga előtt. A sofőr abban az esetben sem élte túl az ütközést. A rendőrség munkatársai mindenkit arra kérnek, nagyon figyeljenek ha autóba ülnek, hiszen a közlekedés veszélyes üzemnek számít, és mindenkit hazavárnak.