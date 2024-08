130 ÉVE A Pándzsó-utcza réme. Takler János szekszárdi, Pándzsó-utczai 1005. népsorszám alatti lakosnak van egy házőrző ebe, mely az utczának valóságos réme, úgy hogy ezen ház felé alig mernek járni. Pénteken délután Kellner Antal p. ü. igazgatósági számvizsgáló ment végig ezen utczán s midőn a fenti számú ház elé érkezett, a kutya hirtelen megrohanta. Szerencsére volt nála napernyő, a mellyel védhette magát, de a melynek nemcsak szövetét, de még drót szerkezetét is teljesen szót tépte a dühös eb. A háziasszony nézte a dühös állattal való küzdelmet, de egyáltalán nem igyekezett azt vagy az udvarra bekergetni, vagy pedig lecsittítani. Véghetlen botrányos állapot ez, mert hisz határozott utasítás van arra, hogy az ily dühös ebek nappal vagy lánczon megkötözve tartandók, vagy pedig szájkosárral látandók el. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. augusztus 12.)

130 ÉVE Olaszfiúk vármegyénkben. Apró fiumei polgárok érkeztek a napokban Cink Lajos fiumei kereskedelmi akadémiai tanár vezetése alatt Ó-Dombóvárra. A vasúti indóháznál mint egy 20 községi tanító várta őket, akikhez a kis talián polgárok a magyar nyelv elsajátítása érdekében elhelyeztettek. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. augusztus 12.)

130 ÉVE Gyilkosság. Halálos kimenetelű verekedés folyt le a tengeliczi pusztán, a hol Stangó János és Szendei János gazdasági cselédek zördültek össze. A szóváltást később tett is követte, Stangó Szendei Jánost egy vasvillával úgy találta fejbe kólintani, hogy haldokolva hozták be a Ferencz-közkórházba, a hol harmadnapra meg is halt. A gyilkos a szegzárdi börtönben várja büntetését. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. augusztus 12.)