Amint arról korábban beszámoltunk, súlyos baleset történt Szekszárd határában. Szedres felől Tolna irányába próbált áthajtani a Skoda Fabia, és vélhetően nem adott elsőbbséget a 6-os főúton Budapest irányából Szekszárd felé tartó Volkswagen Caddynek. Úgy tudjuk, a nagyobb járműben utazó sofőr próbálta kormányzással elkerülni a balesetet, ám a hatalmas ütközést így sem tudta elkerülni. Mindkét járműben csak a sofőrök utaztak.

A fotón is jól látszik, hogy hatalmas erővel csapódott össze a két autó.

Fotó: Makovics Kornél

A Skodát vezető idős férfit – úgy tudjuk – a helyszínre érkező, a mentésben részt vevő szakemberek kezdték újraéleszteni. Egy szemtanú, aki elmondása szerint mentősként dolgozik, azt mondta portálunknak, éppen akkor értek oda, amikor az áldozatot kiemelték a járműből, így azonnal odasietett segíteni az újraélesztésben.

Egy másik férfi pedig arról számolt be portálunknak, legalább tizenöt percig próbálták újraéleszteni az idős férfit, akihez időközben mentőhelikopter is érkezett. Ottjártunkkor az áldozathoz infúziót hoztak, így a pulzusa vélhetően visszatért, ám a mentőhelikopterbe még nem tették be.

A helyszínen a 136-os kilométerszelvényben lévő körforgalomnál az 5112-es útra terelik a Tolna felől érkezőket. A 139-es kilométernél lévő körforgalomnál terelik el a Szekszárd felől érkezőket. A 63-as főútról jobbra, kis ívben Szekszárd irányába lehet kikanyarodni.