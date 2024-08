Egy kombájn belsejében lerakódott napraforgó gyulladt be kedden délután Tamási külterületén. A káresethez a település önkormányzati és önkéntes tűzoltói vonultak, két gépjárműfecskendővel és egy gyorsbeavatkozó sugár segítségével az izzást megszüntették, majd a napraforgót leürítették és a gépet is visszahűtötték. Személyi sérülés nem történt – számolt be az esetről dr. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.