Dr. Borsos Mihály neve elsősorban a fényképezés és művészet világában ismert, ám kevesen tudják, hogy a tűzoltók, a tűzoltóság is fontos szerepet játszik életében. Pályafutása során több szálon kötődött ehhez a hivatáshoz, és különös figyelmet fordít a tűzoltóeszközök történelmének dokumentálására.

A tűzoltók egy bajba jutott hölgynek segítenek.

Fotó: Borsos Mihály

– Számomra az a legfontosabb, hogy ezeket a tűzoltóeszközöket és szerkocsikat hitelesen mutassam be - válaszolta kérdésünkre Borsos Mihály, fényképész. Ezért döntöttem úgy, hogy Bonyhádon, egy valósághű környezetben, autentikus ruhákba öltözve örökítem meg a tűzoltókat azokban a helyzetekben, amelyekben az 1936-os Tarnóczi Gusztáv-féle szerkocsi is szerepet kapott. Már fiatalon, gyakornokként kapcsolatba kerültem a tűzoltósággal, és az ott szerzett tapasztalatok azóta is mély hatást gyakorolnak rám.

1936-ban a tűzoltóságon ilyen szerekkel találkozhattunk volna.

Fotó: Borsos Mihály

A fényképész számára a tűzoltó hivatás nem csupán munka, hanem mélyen tisztelt hivatás. Több alkalommal is ellátogatott a Bonyhádi Tűzoltó Múzeumba, ahol különösen a régi szerkocsik és tűzoltószekerek nyerték el tetszését. Számára a történelmi tűzoltó eszközök nem csupán tárgyak, hanem a múlt emlékei, melyek a mai napig fontosak a tűzoltó szakma megértésében és tiszteletében.

A tűzoltóság történetét mutatják be könyvei

Dr. Borsos Mihály több könyvet is írt a témában. Könyvsorozatának első könyve a kezdetektől egészen a II. világháborúig dolgozza fel a tűzoltóság történetét. A könyv hűen tükrözi a szerző bölcsész hozzáállását, és stabil képet nyújt a tűzoltóság fejlődéséről és kihívásairól. A szerző különösen büszke arra, hogy most készülő könyvében a Tarnóczi Gusztáv-féle, 1936-os tűzoltó szerkocsikat is bemutatja, amelyek már akkor a tűzoltó autók előfutárai voltak, és amelyek restaurálásában a Bonyhádi Tűzoltó Múzeum is részt vett.

Fotó: Borsos Mihály

A fényképész mesélt arról is, hogy a tűzoltó eszközök történeti hitelességét milyen módon sikerült megőrizni Bonyhádon a fényképezés során: – Különös figyelmet szenteltem annak, hogy a Bonyhádi Tűzoltó Múzeumban restaurált eszközök autentikusan illeszkedjenek a környezetbe. A tűzoltó hivatás iránti tiszteletem és elkötelezettségem szeretném, hogy a könyvem is tükrözze. Hatalmas élmény volt a hétvégi fotózás, amiért külön köszönet illeti a bonyhádi és a 13. kerületi önkéntes tűzoltókat. Miklós Roland, a bonyhádi önkéntes tűzoltók elnöke még egy paripát is tudott szerezni, ami az egykori szekeret is el tudta húzni. A hiteles bemutató során segítségemre volt dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója és Béres Ferenc, a Magyar Tűzoltó Szövetség Hagyományőrző Bizottságának vezetője is.