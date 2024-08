130 ÉVE A szegzárdi piacz. Valóban megbotránkoztató már az az eljárás, a mit a kofák a szegzárdi piaczon elkövetnek a fogyasztó közönséggel szemben. Már kora reggel mint valami éhes sáska-had lepik el a piaczot s a vásárló-közönség elől mindent elkapkodnak s aztán ők maguk fognak hozzá az áruláshoz, kérve tárgyaikért csaknem kétszeres árt, a mit vevőnek – a kényszer helyzet súlya alatt – meg is kell adni. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. augusztus 5.)

130 ÉVE Zsebtolvaj. Híres lett már vármegyénk a lócsiszárók és bankót hamisítókról, de hogy még – a vásárokat kivéve – zsebmetszőket is találjunk, ezt már nem hitte volna senki. Azonban csalódtunk, mert a szegzárdi piaczon naponként fordul elő eset, hogy a bevásárló asszonykáknak, akár milyen mély legyen is a zsebük, ügyes zsebtolvajok elcsenik a piacz-pénzüket. Így járt a napokban egy p. ü. tisztviselő neje is, kinek zsebéből 1 frt 80 krral terhelt tárczát sikerült valami ügyes jó madárnak észrevétlenül elkezelni. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. augusztus 5.)

130 ÉVE Halállal végződött verekedés. Bonyhádon az úgynevezett keresztkocsmában tánczmulatság volt, melynek azonban nagyon is szomorú vége lett. Ugyanis mulatság közben néhányan össze szólalkoztak, amiből csakhamar valóságos háború fejlődött ki s a csatatéren egy ember halva maradt. A csendőrség nagy eréllyel folytatja a nyomozást s már 7 egyént fogott el. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. augusztus 5.)

120 ÉVE Főgimnázium Bonyhádon. Bonyhád saját erejéből nagy aktióra készül. Ugyanis nem kevesebbről van szó, mint arról a nagy mozgalomról, mely Bonyhád minden tényezőjét fokozott lázban tartja. A bonyhádi algimnáziumot – nagy áldozatok árán – főgimnáziummá akarják átalakítani. Nagy értekezlet volt e tárgyban az algimnázium rajztermében, melyen mintegy 100-an vettek részt. Gyalog István gimnáziumi igazgató, ki e nemes mozgalomnak éltető lelke, fáradsággal gyűjtött adatok alapján a lelkesedés tüzétől áthatott szép és meggyőző beszédben kifejtette, miképp 8000 korona évi hozzájárulással, az állam kész volna az illető segélyt megadni. A város, – ha a főgimnázium létesül, – nagy szellemi és anyagi előnyben részesül, mert a szülők gyermekeiket olcsón nevelhetik. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. augusztus 11.)