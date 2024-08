Felfoghatatlan 50 perce

Kis híján tragédiát okozott a paksi „kerékcsavar lazító"

Egy napja sincs, hogy arról számoltunk be, valaki szándékosan lelazítja a parkoló autók kerekeit Pakson. Most előkerült egy bejegyzés, amit egy környékbeli autómentő írt. A férfi arról számolt be, néhány napja épp egy olyan kocsihoz vonult, amelyiknek az első kerekeit szándékosan lelazíthatták. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Bencze Péter

Csóti István Csaba mások mellett autómentéssel is foglalkozik vállalkozóként. A sokat látott férfi kevés lerobbant autón lepődik már meg, az viszont, amit egy héttel ezelőtt egy helyszínen tapasztalt, még őt is meglepte: Tolna és Dunaszentgyörgy között kellett segítenie. Egy Lada a sofőrje ugyanis menet közben vette észre, hogy a kocsija jobb első kerekének csavarjait lelazították. A menet közben észlelt jelenség a csavarok menetét is tönkretette, ezért állt félre a sofőr. Egy Lada kerékcsavarjait lazították meg néhány napja ismeretlenek. Forrás: Beküldött fotó Az autómentéssel foglalkozó férfi azt írta: arra kér minden paksit, indulás előtt ellenőrizzék le az autójuk kerekeit, mert bármikor tragédia történhet. Amint azt hétfőn megírtuk: Pakson korábban történtek már hasonló esetek, egészen pontosan 2021-ben. Akkor a nyári hónapokban több bejelentés is érkezett a helyi rendőrkapitányságra, mert valaki parkoló autók kerekeit lazította meg. Egy ilyen eset után az egyik haladó járműnek ki is esett a kereke, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt tragédia. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésünkre azt mondta, még nem érkezett hozzájuk bejelentés a lelazított kerékcsavarok ügyében.

