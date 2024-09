Egy férfi is feljelentést tett, akinek a telefontársaság nevében küldték meg a csalárd linket, és ő is megadta a bankkártyaadatait. Mivel gyanús volt számára a történet, megszakította a kapcsolatot és letiltatta a bankkártyáját, így akkor nem keletkezett kára. Egy héten belül újabb kalandja volt. Akkor az egyik internetes piactéren eladásra kínált dolgai miatt kapott értesítést, hogy valaki megvenné azokat és a szállítást is intézi. A fuvarozó nevében ismeretlenek egy linket küldtek, melyben az eladótól akarták megszerezni a kártyaadatait! Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a korábbi ügy miatt letiltott kártyát még nem pótolta, így nem tudott adatokat megadni és kilépett az alkalmazásból. A meglepetés másnap érte, mert értesítést kapott a pénzintézettől, hogy a bankszámlájáról több tranzakció során 640 000 forintot utaltak el egy idegen számlaszámra.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy ismeretlenektől kapott linket ne nyissanak meg! Ha valamely szolgáltató nevében érkezik üzenet, ellenőrizzék annak valódiságát! Ha eladni szeretnének valamit, ne adják ki a bankkártyaadataikat! Elég a számlaszám, hogy a vevő utalni tudja a megvásárolt áru ellenértékét!

Amennyiben ilyen vagy hasonló bűncselekmény áldozatává válnak, haladéktalanul jelezzék a pénzintézetnek és tegyenek feljelentést! Az internetes csalásokkal kapcsolatban a kiberpajzs.hu oldalon találnak hasznos információkat.