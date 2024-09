Bódog Dániel pénteken tűnt el, a kutatásába szombaton – felkérést követően – kapcsolódtak be a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai. Badacsonyi László, a közösség vezetője azt mondta portálunknak, szombaton keresőkutyával kezdték keresni Dánielt. Az állat Dusnoknál, a Vajas medrénél fogott szagot, amit egészen a fajszi Duna partig követett is, ott viszont eltűnt minden Dánielre utaló nyom. A kutatók másnap, vasárnap vízen is kutattak Dániel után, de akkor sem jártak eredménnyel.

Bódog Dániel nyomát a fajszi Duna parton veszítette el a kereső kutya. Forrás: Facebook

Dusnokon látták pénteken

A fiú történetét az édesanyja több Facebook csoportban is megosztotta. Ennek eredményeként rengeteg komment érkezett vélt vagy valós észlelésekről. Volt, aki azt írta a kétségbeesett bejegyzés alá:

Én pénteken láttam Dusnokon. Tizenhárom órakor leugrott a nagy hídról a Vajasba, majd kiúszott, felmászott a szalagkorláthoz és el is tűnt. Zavarodottnak látszott. Minden cuccát hátrahagyta a híd pillére mellett.

Bódog Dánielt azóta már a Kalocsai Rendőrkapitnyság munkatársai eltűnés miatt körözik. Az erről szóló felhívásban azt írták: 186-190 centiméter magas, 71-80 kilogramm közötti a testsúlya, a haja barna, göndör. A férfi egyedi ismtertetőjegyei a bal alkarján található iránytűt ábrázoló tetoválás, alatta rovásírás tetoválás, bal felkar részen ginkgo biloba sárga színű falevél tetoválás, jobb felkarján három háromszög, hasán pedig egy 3 centiméter hosszúságú műtéti heg található.

Magánéleti gondokkal küzdött

A fiatal férfi a – Facebook profilján nyilvánosan elérhető információk szerint – a Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát, eltűnése előtt pedig vezetőként dolgozott egy fővárosi szociális intézményben. Úgy tudjuk, Dániel az elmúlt időszakban súlyos magánéletbeli gondokkal küzdött, éppen ezért akart Budapestről egy kis időre hazatérni. Ezt erősíti meg édesanyja felhívása is, amelyben azt írta, a fia rosszul érezte magát, mielőtt leszállt a buszról és nyoma veszett. A férfit látó szemtanú beszámolója is arra utal, hogy Dániel ártani akart magának, amikor egy hídról a vízbe ugrott.