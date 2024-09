Meggyulladt a gáztűzhelyen felejtett olaj Tolnán, egy Alkotmány utcai lakóház konyhájában. A lángok az ajtóra, konyhaszekrényre is átterjedtek. A háziak homokkal oltották a tüzet, a munkát a város önkormányzati tűzoltói vízsugárral fejezték be. A raj leszerelte a készülékről a gázpalackot, a tűzoltók kivitték a szabadba a palackot, és áramtalanítottak is.