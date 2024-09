Szabó Tamás, a vádlott védője megtorló jellegűnek nevezte az ügyészség által javasolt négy év fogház büntetést. Szerinte enyhtő körülményként kell figyelembe venni, hogy védence fiatal felnőtt, aki a baleset következtében maga is maradandó sérülést szenvedett. Arról is beszélt, hogy a sértettek korábban látták, hogy az autó sofőrje nagy sebességgel közlekedik a városban, ennek ellenére leintették, beültek az autóba, illetve nem szóltak neki, hogy túlmentek az úti célként megjelölt Szekszárdon és a közösségi médiát is megjárt videó tanúsága szerint élvezték a sebességet, biztatták a sofőrt.

Az utolsó szó jogán bocsánatot kért a vádlott

A vádlott, aki a januári előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, az utolsó szó jogán bocsánatot kért a sértettektől és minden hozzátartozótól. Mint mondta, ha tehetné, visszacsinálná a történteket.

A tárgyalást és dr. Kovács János Zoltán, a bírói tanács elnökének ítélethirdetését nemcsak az érintettek hallgatták végig, hanem a Nyitott bíróság programnak köszönhetően jelenlévő középiskolás diákok is. A Szekszárdi Törvényszék közúti baleset okozásának vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat, és az elsőfokon eljáró Szekszárdi Járásbíróság ítéletét helybenhagyva három év fogház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.

Indoklásában a bíró kiemelte, hogy a férfi vezetési magatartásával kirívóan magas veszélyt jelentett a közlekedés többi résztvevőjére. Kitért arra is, hogy nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni az utasok magatartását, de az nem éri el a közrehatás szintjét. Ugyanakkor nem találtak olyan körülményt, amely enyhítést indokolna, de a súlyosítás sem szükséges. Az ítélet jogerős.