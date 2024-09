A bejelentő látta, hogy egy autós nekiütközött egy parkoló kocsinak, majd megállás nélkül elhajtott a helyszínről Kaposszekcsőn. A becsületes sofőr felírta az elkövető autójának rendszámát, és utána eredt. A rendőri segítség is gyorsan megérkezett, és a balesetet okozót Dombóváron sikerült megállítani.

A jól láthatóan ittas autós egyáltalán nem működött együtt a rendőrökkel. Nem adta át az iratait, nem árulta el a nevét, és még agresszíven is viselkedett, így a rendőrök megbilincselték, és előállították. Végül megszondáztatták, mely alátámasztotta a jól látható ittasságra utaló jeleket. A sofőrnél nem voltak iratok, de végül sikerült kideríteni, hogy ki is ő valójában.

A férfi feltehetően azért se volt együttműködő, mert adatai ellenőrzésekor kiderült, hogy azon túl, hogy részegen ült volán mögé, és balesetet is okozott, vezetői engedélye sincsen. Az egyenruhások a 27 éves ozorai sofőrt őrizetbe vették, és sorsáról a bíróság dönt majd. Arra is fény derült, hogy az autóval sem volt minden rendben, így annak vélelmezett tulajdonosa ellen is szabálysértési eljárást indítottak a dombóvári rendőrök.