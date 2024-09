A RAILPOL 8. Rail Action Week nemzetközi vasúti rendőri ellenőrzés keretében 2024. szeptember 25-én 7 órától hazánkban is 48 órás akciót tartanak.

Az Európai Unió kiemelt hangsúlyt fektet a vasúti közlekedés biztonságának fenntartására és fokozására. A RAILPOL (Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete) folyamatosan koordinálja az erre irányuló intézkedéseket.

Az akció elsődleges célja a vasúti átjárókban a szabálytalan áthaladás megelőzése, illetve a vagonok és azok működéséhez szükséges eszközök, berendezések rongálásának megakadályozása. Hangsúlyos lesz a jelzőberendezések, a közlekedés biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen eszközök, valamint az utasok tájékoztatására szolgáló rendszerek megrongálásának megelőzése. Az egyenruhások ellenőrzik a hazai és nemzetközi személyszállító vonatokat is. Figyelmet fordítanak az utasok és a jegyvizsgálók sérelmére elkövetett jogsértések megelőzésére, megszakítására, de arra is ügyelnek, hogy senki ne szálljon fel a mozgó vonatokra, vagy ugorjon le azokról. Az akcióban szerepet kap a megelőzés is, a gyermekek figyelmének felhívása a vasúti közlekedés biztonságára.