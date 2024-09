A Rendkívüli helytállásért érdemjel arany fokozatát adományozta az észak-macedóniai erdőtűz felszámolásában segédkező magyar tűzoltóknak – köztük szekszárdiaknak – dr. Pintér Sándor belügyminiszter. Jantner Attila Zsolt tűzoltó őrnagy, szolgálatparancsnok, Visnyei Adorján Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, különleges szer-kezelő, valamint Kosaras Máté tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltó és társaik csütörtökön vehették át az elismerést a Belügyminisztérium márványtermében. A kitüntetést Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes, dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója és dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át.

Kosaras Máté, Visnyei Adorján Zsolt és Jantner Attila Zsolt a Belügyimisztériumban

Forrás: BM OKF

– A magyar tűzoltók sokadszor bizonyították, hogy a legnehezebb helyzetekben is helytállnak, ráadásul nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is – mondta köszöntőjében Rétvári Bence. Emlékeztetett rá, hogy tizenegy napig, szinte megállás nélkül tartott a megfeszített munka, melynek eredményeképpen más országok tűzoltóegységeivel közösen sikerült megfékezni a tüzet. A magyar kontingens több településen avatkozott be és védte az épített és a természetes környezetet.

Magyarországról augusztus elsején indult útnak a negyvenhat tagú egység tizenhárom járművel, miután Észak-Macedónia a kiterjedt erdőtüzek megfékezéséhez nemzetközi segítséget kért. A magyar csapat tűzoltók mellett logisztikusokból, drónpilótákból és az Országos Mentőszolgálat három egészségügyi szakemberéből állt.