Ismét megrendezték Kurdon a Tűzkakas Diáktűzoltó Versenyt. A tizenkilencedik alkalommal meghirdetett megmérettetésre tíz településről húsz csapat nevezett: a házigazda kurdiak mellett Bátaszékről, Bonyhádról, Bölcskéről, Dombóvárról, Döbröközről, Gyönkről, Gyulajról, Tevelről és Üllőről érkeztek tűzoltópalánták.

Természetesen ezúttal is előkerültek a tűzoltó szakfelszerelések

Forrás: TVMKI

A közös reggeli után Müller János polgármester köszöntötte a csapatokat, majd dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Gergelics István, a Tolna Vármegyei Tűzoltószövetség elnöke buzdította a gyerekeket. Elméleti tudásukról a tűzvédelmi totó kitöltésével adtak számot, aztán további izgalmas állomások várták őket. Mindenütt szükség volt a jó csapatmunkára, a feladatok összehangolt végrehajtására, illetve a fizikai erőnlét, az ügyesség is szerepet játszott. Idén sem maradhatott el a macimentés, de volt vizes flipper, célba lövés vízsugárral és váltó akadály is, valamint a pokoli torony nevű feladat során szárat tésztából és pufiból kellett minél magasabb, és stabilabb építményt létrehozni. A kreativitásukat nemcsak ennél a feladatnál kellett előhúzniuk a gyerekeknek, hanem akkor is, amikor tűzoltó szakfelszerelésekből alkottak meg egy tűzoltófigurát. Az egyik legizgalmasabb pedig az volt, amikor egy tűzoltóautó tetejéről ugrópárnára vetették magukat.

A lányok kategóriájában a Teveli Tűzoltó Lányok győztek, míg a vegyes csapatok között a Gyönki Lángcsóvák. Három negyedik osztályos csapat is indult, őket nem az idősebbekkel együtt, hanem külön pontozták. Füzesi-Müller györgyi szervező kiemelte, hogy a bátaszéki Cikádor Főnix Egyesület tagjai idén is nagy segítséget jelentettek a verseny megvalósításában.