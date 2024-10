Amint arról korábban többször is írtunk: egy 60 éves férfi halálra késelte 24 éves áldozatát Dunaföldváron. Eddig a szomszédoktól azt tudtuk meg, hogy az áldozat vélhetően rárontott későbbi támadója családjára, azért, mert az elkövető lánya mástól eshetett teherbe.

Most viszont a Tényeknek a késelő családja teljesen másról nyilatkozott. A férfi azt mondta, a brutális késelés éjjelén a támadó családját próbálta megtámadni a későbbi áldozat.

„Arra riadt fel, hogy az emeleten párnával fojtogatják a lányát. A gyilkos apa csak a lányát védte.”

– nyilatkozta az ügyre rálátó ismerős.

Brutálisan megverhette barátnőjét a fiatalember, mielőtt a lány apja kést rántott.

Fotó: Bencze Péter

Amint azt korábban megírtuk, a szomszédok is látták, hogy az áldozatnak „véraláfutások voltak a nyakán.” Pedig a gyilkosság áldozata állítólag az emberölés előtt még beszélt egy ismerősével. A fiatal férfi akkor tagadta, hogy a fojtogatta volna későbbi gyilkosa lányát.

Akkor azt állította, hogy

„a lány csak rosszul lett az utcán.”

Amint azt korábban megírtuk, sikerült két szemtanúval is beszélnünk, akik látták, amint a lány, akinek a szerelme a meggyilkolt fiatalember volt, hazaért. A tanúk elmondása szerint a nő több helyen véraláfutásokkal volt tele, az arcát pedig lila foltok és duzzanatok tették szinte felismerhetetlenné.

Amint a Tények riportjában elhangzott: „Az áldozat intézetben nevelkedett és börtönben is volt. Nem akarta elfogadni, hogy barátnője már nem akar vele együtt lenni. Ezek után többször zaklatta, hívogatta, nem akarta ezt egyáltalán megérteni." Mint elhangzott, a fiatal férfi két héttel ezelőtt holmijainak a visszaadására magához csalta volt barátnőjét, de ez az eset is fojtogatásba torkollott. A lány ezután kórházban is volt.