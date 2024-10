Több esetben az úttestre szaladó állatot ütöttek el az autósok. Három alkalommal pedig azért történt az ütközés, mert a sofőrök elaludtak a volán mögött. Ezekben az esetekben szerencsére nem sérült meg senki, de sokkal súlyosabb következménye is lehetett volna annak, hogy a járművek vezetői fáradtan ültek a volán mögé.

A hétvégén hat olyan sofőrt is ellenőriztek, akik alkoholos italt fogyasztottak a vezetés megkezdése előtt. Öt sofőr ellen büntetőfeljelentést tettek, és a jogosítványuk is bánta a felelőtlenségüket. Egyikük esetében az ittasság mértéke nem haladta meg a bűncselekményi értékhatárt, ezért vele szemben közigazgatási hatósági eljárás indult.

Több olyan sofőrt is kiszűrtek a forgalomból a hétvégén az egyenruhások, akiknek nem volt vezetői engedélye. Ellenük szabálysértési eljárás indul. Egyiküket a dombóvári rendőrök őrizetbe is vették. Akadtak olyan sofőrök is, akik eltiltás hatálya alatt ültek a volán mögé. Ellenük büntetőeljárás indul, s jó néhány hónapig nem ülhetnek majd újra volán mögé.