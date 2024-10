Még délután is rendőrök helyszíneltek annál a dunaföldvári társasáháznál, ahol a támadó férfi a családjával élt, és ahol megszúrta az áldozatát. Amint azt korábban megírtuk, úgy tudjuk, a 60 éves dunaföldvári férfi azért szúrhatta meg a fiatalt, mert az együtt volt a lányával, és bántalmazta a nőt. Az apa tehát bosszút állhatott.

A szomszéd szerint az áldozat gyakran járt a dunaföldvári gyilkos családjánál, ahol végül megölték őt. A helyszínen még délután is rendőrök helyszíneltek.

Fotó: Bencze Péter

A szomszéd szerint a megölt fiú rendes volt a családdal

Az emberölés helyszínétől néhány méterre lakik a nő, aki most a családról mesélt portálunknak. Azt mondta, a gyilkossággal gyanúsítható férfi és felesége, valamint két gyermeke meglehetősen nehéz körülmények között éltek. A családot az apa tartotta el, aki most valószínűleg évekre börtönbe kerül. Ő sofőrként dolgozott.

A lánynak, aki miatt a tragédia történt – információink szerint – egy testévre van, aki viszont súlyos beteg, a lakásukat sem tudja elhagyni és folyamatos ápolásra szorul. A lányok édesanyját ezért alig látták az utcán, vélhetően minden idejét a négy fal között, a beteg gyermekével tölti.

A most portálunknak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő szomszéd azt mondta, gyakran látta a családnál a fiút, akit végül az apa leszúrt. A fiatal férfi sokat segített nekik. A szomszéd arról számolt be, nagyjából két héttel ezelőtt meg is lepődött, amikor az utcáról azt látta, hogy épp a lakásuk ablakait takarítja.

Én tényleg nem tudok róla semmi rosszat mondani, nem ismertem őt, de az alapján amit láttam, nagyon rendes volt velük.

– nyilatkozta a szomszéd

Hosszú évekre börtönbe kerülhet a dunaföldvári gyilkos

A rendőrök hamar elfogták a gyilkost, aki vélhetően mindent beismert, ugyanis sikerült meggyanúsítaniuk emberöléssel – tudtuk meg Debreceniné Farkas Edittől, a Tolna vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. Ezért a bűncselekményért akár húsz év börtön is kiszabható, abban az esetben, ha például kiderül, hogy az apa előre eltervezte, hogy miként öli meg a később megszúrt férfit.

Hogy az áldozat pontosan hány szúrást szenvedett, és mely szervei sérültek, azt a hatóság egyelőre nem közölte.