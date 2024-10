Egyre több elektromos, illetve hibrid hajtású jármű közlekedik az utakon, ez pedig azzal jár, hogy egyre nagyobb arányban lehetnek érintettek közlekedési balesetekben ezek a járművek. Ez újfajta kihívások elé állítja a mentésben résztvevőket, így a tűzoltókat is, hiszen az ilyen autóknál nagyobb az áramütés kockázata. Ha pedig lángra kap egy e-autó, a hagyományostól eltérő módon kell eloltani. Erre nemrégiben Szekszárdon is volt példa, amikor kigyulladt egy garázsban álló elektromos személyautó, és a lángok a melléképületre is átterjedtek. A helyszínre riasztott tűzoltók elfojtották a tüzet, majd az autó maradványait a tulajdonos által intézett konténerbe daruzták, és elárasztották vízzel, megelőzendő az akkumulátor további égését.

A szekszárdi tűzoltók egy korábbi képzés során a gyakorlatban is megismerkedhettek az oltólándzsa használatával

Forrás: TVMKI

Oltólándzsa segíti az elektromos autók oltását

Az elektromos autók tüzei általában az akkumulátortérben keletkeznek. A leggyakoribb ok az elektromos rövidzárlat, amelyet sérült vezeték vagy hibás akkumulátorcella okozhat. Ugyancsak előfordulhat az akkumulátor túlmelegedése, ha ugyanis a hűtőrendszer nem tartja biztonságos hőmérsékleten az akkumulátort, akkor az tűzhöz vezethet. Az akkumulátort többnyire az e-autók padlójába építik, és külső szigeteléssel is ellátják, amit részben a lítium fokozott gyúlékonysága indokol. A lítium akár levegővel érintkezve is lángra kaphat, de ez bekövetkezhet az akkumulátor túlterhelése, túltöltése vagy túlmerítése miatt is.

Ehhez alkalmazkodva új tűzoltástechnikai eszközök jelennek meg. Ilyen az oltólándzsa, amellyel már a szekszárdi tűzoltók is rendelkeznek – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A használatáról elmondta, hogy az eszköz alsó vége egy kemény, hegyes lándzsa, ezt kell az autó padlólemezén átütve belejuttatni az akkumulátorba, majd a hozzácsatlakoztatott tömlőn keresztül vízzel elárasztani az akkumulátort. A konténerbe helyezésre és a további elárasztásra pedig azért van szükség, mert az akkumulátor még napokkal később is visszagyulladhat.