A nagydorogi általános iskolában a testnevelő tanárnő nemrég falnak lökött és fojtogatott egy végzős lányt az öltözőben. A Tv2 Tények úgy tudja, hogy a nő ok nélkül kelt ki magából.

Megfogta a tanárnő a nyakát, felnyomta a falra és mondta neki, hogy ő ne húzkodja a száját és ki ő itt, hogy ő dirigáljon

– mondta a Tényeknek Jónás Szandra, az egyik bántalmazott lány, Jázmin édesanyja.

A szülők feljelentést tettek a tanár ellen, aki több diákot is durván bántalmazott

Mindez azért történt, mert az öltözőben eltört egy tükör, a fiúk pedig bementek, hogy megnézzék, mi történt. A 14 éves Jázmin megkérte őket, hogy menjenek ki, a testnevelő tanár ezután pedig megszorította a nyakát.

Annyit mondott neki még a tanárnő, hogy ne húzogasd a szádat, mert úgy megöllek, hogy nyoma se lesz, meg látszata se

– tette hozzá a szülő.

A lány elmondta az anyjának, hogy mi történt. Kiderült, hogy nem ő az egyetlen áldozat. Miklós Anasztázia, a másik bántalmazott lány, Viki édesanyja azt mondta, hogy

lányát falnak lökte a tanárnő, és akkor a nyakánál fogva fellógatta a falra, de úgy, hogy a lába nem érte a földet.

A másik kislányt, Vikit és az osztálytársát még tavaly fojtogatta a nő. Ez viszont csak a mostani támadás után derült ki. Jázmin anyja vette fel velük a kapcsolatot, a kamasz ugyanis nem mert segítséget kérni.

Most, mikor kiderült ez az eset, hogy mi történt, én azóta nem merek menni, mert megtudta a tanár is, hogy anyukám megtudta – árulta el az egyik lány. Nem csak a testnevelő tanártól, de az igazgatótól is félnek. A gyerekek szerint a tanárnő egyébként csak a lányokkal viselkedett így, de mióta kiderült, hogy mit tett, olyan, mint akit kicseréltek.

Igazából a tanárnő ezek után nagyon mosolygott rám, meg ilyenek és azóta minden gyerekkel nagyon kedves

– fűzte hozzá a bántalmazott lány.

Az esettel kapcsolatban a Tények kereste az iskolát, az illetékes tankerületet és a rendőrséget is, azonban sehonnan sem kaptak választ. A gyerekek szülei azt mondták, beszéltek az igazgatóval és feljelentést is tettek, de azóta sem történt semmi.