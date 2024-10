Egy szekszárdi nő gyerekcipőket kínált eladásra a fenti oldalon. A hirdető kapott egy üzenetet miszerint valaki megvette portékáit, ám a pénz átutalásához adategyeztetés szükséges. Az internetes csalók egy látszólag legális ügyfélszolgálati felületre navigálták, ahol egy űrlapon megadta a bankkártyája adatait, CVC-kóddal együtt. Ezután két üzenetet kapott a bankjától, egy 200 ezer, majd egy 100 ezer forintos terhelésről – tájékoztatott közleményben a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Több feljelentés is érkezett internetes csalók miatt a napokban Tolnában. Illusztráció: Shutterstock

Egy másik sértett éjszaka kapott egy üzenetet, hogy a Vinted oldalon vásárlást hagyjon jóvá. Mivel tudta, hogy nincs regisztrálva az oldalon, és nem is vett vagy adott el semmit, elutasította a kérést. Meglepetésére rövid időn belül tizenöt tranzakcióról kapott értesítést, melyekkel közel 300 ezer forinttal károsították meg ismeretlenek.

Tízmilliókat utaltak át neki az internetes csalók, mégis ráfizetett

A harmadik nőt egy férfi hívta fel azzal, hogy 800 ezer forintot nyert, amit szeretnének kiutalni, ezért kérte, hogy lépjen be a netbankjába. Ezután felajánlotta a segítségét, a jóhiszemű asszonynak csak kódokat kellet beírni. Hamarosan gyanús lett, hogy valaki átvette a gép felett az irányítást, ezt szóvá is tette, de a csalók megnyugtatták, hogy minden rendben lesz. Aztán észlelte, hogy számlájára hatalmas összeg, több tízmillió forint érkezett, amit el is utaltak onnan. Ám az ismeretlenek nemcsak a sok 8-as számjegyből álló „óriási” összeget, hanem azzal együtt a nő pénzét is elutalták, 160 ezer forint kárt okozva neki ezzel.

Mint azt megírtuk, a szekszárdi rendőrök nemrég fejezték be az eljárást annak a 24 éves miskolci férfinak az ügyében, aki a gyanú szerint 66 sértettet csapott be az interneten.

Érdemes megfogadni a rendőrség tanácsait