Tovább tartott a pisztolyt eltennie a kocsolai rablónak, mint amennyi ideig fenyegette azzal a bolti eladót. A birtokunkba jutott felvételen jól látszik, hogy előrántja a fegyvert, majd 5 másodperccel később már azon ügyeskedik, hogy valahogy visszategye azt a zsebébe.

A börtönben valószínűleg várnak még kellemetlen percek a kocsolai rablóra (Fotó: Bencze Péter)

Ez viszont nem ment neki könnyen: a halálra rémült rabló nyolc másodpercen keresztül, többször is a zsebe mellé nyúlva tudta csak elrejteni a gázpisztolyt.

Ne szórakozz öcsi, rendőr a tulajdonos, és van kamera is van!

– ez volt az a mondat, ami miatt a rabló bátorsága az inába szállt. A boltban dolgozó eladó egyszerűen rendre intette a kapucnis, fegyverrel hadonászó férfit, akit ez annyira váratlanul ért, hogy – miután a pisztolya elrejtésével tetemes időt töltött – egyszerűen kimenekült az üzletből. Ezzel viszont nem sikerült elkerülnie a sorsát: a férfit múlt héten ítélték el a Szekszárdi Törvényszéken jogerősen 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre.

Az eladó lélekjenlétén múlott

Portálunknak sikerült beszélnie az üzletet működtető nővel. Mészáros Krisztina azt mondta, 2007-ben nyitották meg Kocsolán a vegyesboltjukat, és se korábban, se azóta nem kellett hasonló helyzetet átélniük. A rendőrfeleség arról számolt be portálunknak, hogy a rablási kísérlet idején a boltban dolgozó kollégájának azóta is hálásak, amiért ennyire jól kezelte a borzasztóan nehéz helyzetet. Az eladót egyébként később megviselték a történtek, ami valljuk be, abszolút érthető. Az egész ügyből ugyanis csak azért nem lett baj, mert a boltos karakán módon viselkedett egy rendkívül szorult helyzetben.

A bíróságon is „brillírozott" a kocsolai rabló

Az ügy érdekessége, hogy a kocsolai rabló a másodfokú tárgyalásán – az ügyvédjén keresztül – azzal próbált múlt héten védekezni, hogy azt vallotta: uzsorások nyomása miatt próbált fegyverrel boltot rabolni. Ez viszont a bírót nem hatotta meg, márcsak azért sem, mert a rabló a korábbi kihallgatásai során erről egy szót sem szólt, vagyis nem valószínű, hogy tényleg így történt.

A kocsolai rabló elfogásáról videót tett közzé a rendőrség. A férfit kommandósok lepték meg az éjszaka közepén

Forrás: police.hu

Nem most először lett „médiasztár"

A kocsolai rabló, bár a múlt héten megtartott tárgyalásán valamilyen furcsa oknál fogva nem jelent meg, a nyilvánosság már láthatta őt. A férfi elfogásáról ugyanis a rendőrség korábban akciódús videót osztott meg. A felvételeken jól látszik, hogy a férfit az éjszaka közepén keresték fel a kommandósok, majd miután egy idős nő szólt neki, feltartott kezekkel, alsónadrágban, félmeztelenül sétált ki a háza tornácára.