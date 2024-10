Ezzel a késsel szúrta meg volt élettársát a dunaszentgyörgyi férfi.

Forrás: police.hu

Tagad a dunaszentgyörgyi férfi

A dunaszentgyörgyi férfi most tagadta, hogy a kést, amellyel megsebezte korábbi élettárást, ő vitte volna magával a nő házába. Azt mondta, a szúró-vágó eszközt a konyhaasztalról kapta fel. Emellett azt is kezdeményezte, hogy a bíróság hallgassa meg az áldozatot, a nő ugyanis – a vádlott szerint – nem szavahihető, így kétségbevonhatóak a korábban tett vallomásai is. A bíró végül tárgyalást rendel el az ügyben. December elején két napot át hallgatnak majd meg tanúkat és szakértőket. Ezt követően január elején a perbeszédekre, a hónap végén pedig ítélethirdetésre kerülhet sor. A dunaszentgyörgyi férfi addig börtönben marad.