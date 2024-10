Szombaton sikerült beszélnünk egy idős nővel is, aki Dunaegyházán – ugyanott, ahol az áldozat is élt – lakik. Ő arról számolt be, a fiatal férfit mindenki zárkózottnak ismerte a faluban, és szinte alig látták a településen. A megszólaló szerint az azóta elhunyt férfi börtönben is volt, nagyjából egy évig nem látták őt a településen. Az asszony azt is elmondta, úgy tudja, azért kezdett tombolni azon a végzetes éjszakán, mert nem tudta megemészteni, hogy későbbi támadójának lánya szakított vele.