Másnap már a Terrorelhárítási Központ munkatársai is a helyszínen próbáltak a fiú nyomára bukkanni, akire végül egy búzatáblában bukkant rá két önkéntes paksi kutyás kereső: Gómán Dávid Jennifer nevű és Jemencsik Zsolt Tequila névre hallgató kutyáikkal.

Az apát vádolták meg

Az ügy miatt idén januárban tartott először tárgyalást a bíróság. Kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolják a fiú apját, akinek tavaly márciusban kóborolt el az autista gyermeke. A vádlott és házastársa nyolc gyermeket nevelnek, köztük az eltűnéskor még csak öt éves sértettet. A kisfiú autizmusa miatt nem képes kommunikálni, teljes körű ellátást és felügyeletet igényel. A vádirat szerint a gyermek édesapjával és néhány idősebb testvérével volt otthon 2023. március 27-én. Az apa – aki több műszakban, időnként éjszaka is dolgozott – fáradtságából is adódóan figyelmetlen volt, nem vette észre, hogy a kisfiú kiment a lakóház csukott, de be nem zárt ajtaján, majd a rendszerint zárva tartott, de akkor éppen nyitva felejtett udvari kertkapun át egyedül kisétált.