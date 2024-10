Az alig húsz percig tartó tárgyaláson most azt a rendőrt hallgatta meg a bíróság, aki az édesapa meggyanúsításakor felvette a férfi vallomását. A vádlott ügyvédje szerint a rendőr tévesen állapíthatott meg korábban szándékos veszélyeztetést. A védő szerint ugyanis, amikor a mözsi kisfiú kiment a házuk kapuján, az édesapja aludt, így nem szándékosságról, hanem gondatlanságról volt szó. Utóbbi tényállás jóval enyhébb büntetési tétellel járna.

Csütörtökön reggel tartottak tárgyalást a mözsi kisfiú édesapja ügyében

Fotó: Mártonfai Dénes

Az ügyész pedig azt kezdeményezte, hogy a gyermeket hallgassa meg pszichiáter szakértő. Szerinte erre azért van szükség – mert a vádlott elmondása szerint – a most hat éves kisfiú már tub beszélni, az eltűnésekor viszont még erre nem volt képes. A vádhatóság szerint a gyermek meghallgatása lehetőséget adna az eltűnés előtti percek pontosabb rekonstruálására.

Az ügyben így legalább még egy tárgyalást tartanak majd az elsőfokú ítélet kihirdetése előtt.

Amint arról korábban beszámoltunk, az akkor öt éves gyermek tavaly március 27-én kóborolt el szülei házából. A kisfiú úgy tudott kijutni az ingatlan területéről, hogy a viharos szél következtében kinyílt a kertkapu – tudtuk meg akkor Komlósiné Kiss Anettől, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.

Legalább százan csatlakoztak a mözsi kisfiú kereséshez

Nagyon sokan, legalább száz ember kereste első nap a mözsi kisfiút. A tolnai és szekszárdi rendőrökön és a polgárőrökön kívül a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület keresőkutyás egysége, valamint civilek, főként ismerősök is csatlakoztak a kisfiú felkutatásához. A keresés egész éjjel zajlott, eredménytelenül. A kutatást nemcsak a viharos szél, és a hideg idő, de az esőtől átázott, sáros talaj is nehezítette. Tolna-Mözsön az éjjel fagypont körül alakult a hőmérséklet. Másnap már a Terrorelhárítási Központ munkatársai is a helyszínen próbálta a fiú nyomára bukkanni, akire végül egy búzatáblában bukkant rá két önkéntes paksi kutyás kereső: Gómán Dávid Jennifer nevű és Jemencsik Zsolt Tequila névre hallgató kutyáikkal.

Az apát vádolták meg

Az ügy miatt idén januárban tartott először tárgyalást a bíróság. Kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolják a fiú apját, akinek tavaly márciusban kóborolt el az autista gyermeke. A vádlott és házastársa nyolc gyermeket nevelnek, köztük az eltűnéskor még csak öt éves sértettet. A kisfiú autizmusa miatt nem képes kommunikálni, teljes körű ellátást és felügyeletet igényel. A vádirat szerint a gyermek édesapjával és néhány idősebb testvérével volt otthon 2023. március 27-én. Az apa – aki több műszakban, időnként éjszaka is dolgozott – fáradtságából is adódóan figyelmetlen volt, nem vette észre, hogy a kisfiú kiment a lakóház csukott, de be nem zárt ajtaján, majd a rendszerint zárva tartott, de akkor éppen nyitva felejtett udvari kertkapun át egyedül kisétált.