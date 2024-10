Tolna vármegyében egyetlen hétvégén öt olyan baleset is történt, amikor vadon élő állatok ugrottak ki az úttesten közlekedő járművek elé. A vadbalesetek jellemzően az éjszakai fényviszonyok között, lakott területen kívül történtek, de volt olyan eset, is, amikor egy faluban a házak közül szaladt az úttestre egy őz. Párzanak a vadak, jobban kell most figyelni az utakon.

Párzanak a vadak, viselkedésük ilyenkor megváltozik. A képen látható szarvas bikát a szekszárdi felsővárosban kapták lencsevégre. Fotó: Fotó: Koklács Kata

Párzanak a vadak, több a baleset az utakon

Pár hete Tolnában volt egy autós, aki azért szenvedett balesetet, mert a kocsi elé ugró vaddal való ütközést akarta elkerülni, ezért túlkormányozta járművét. Ekkor elvesztette uralmát az autó felett, és előbb egy fának csapódott, majd az út melletti szántóföldre sodródott.

Az újra megnövekvő vadelütéses balesetek felvetik a kérdést, hogy kerülhetjük el azokat. Jó tudni, hogy a szarvasok párzási időszaka szeptemberre és októberre esik, így az azzal járó veszélyekre is tanácsos készülni.

A vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a legjobb módszer a figyelem, a fokozott óvatosság és a sebesség csökkentése. Lakott területen kívüli utakon vadakkal bárhol és bármikor találkozhatunk. Leggyakrabban azokon az útszakaszokon kell számolni megjelenésükre, amelyeket „vadállatok” veszélyt jelző táblával jelölnek meg. Ezeket a táblákat a közút kezelője a vadásztársaságokkal, vadgazdálkodási szakemberekkel egyeztetett útszakaszokon helyezi el.

Megdermed a fényszórótól a vad, és nem tér ki az ütközés előtt

Fontos tudni, hogy vad észlelése esetén a távolsági fényszóró alkalmazása kifejezetten hátrányos lehet, hiszen az úttesten lévő vad ilyen esetekben általában riadtan a fény felé fordul, megdermed, és nem tud időben kitérni az ütközés elől. A tapasztalatok szerint az óvatos közlekedés mellett a dudálás már nagyobb segítséget jelenthet, hiszen az állatok többsége megijed az erős kürt hallatán, s menekülni próbál a közeledő zajforrás elől. Hasznos eszköze lehet a vadelütések elkerülésének a vadriasztó síp, melyet a járműre rögzíthetünk, és a menetszél működteti.

Sajnos a körültekintő, figyelmes és óvatos vezetés mellett is megtörténhet a baj. Amennyiben bekövetkezett a baleset, azonnal értesíteni kell a rendőrséget. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elpusztult állatot soha nem szabad elvinni, mert azzal lopást követünk el.