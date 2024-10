Tolnán a játszótereken az elmúlt időszakban egy perverz férfi jelent meg, aki viselkedésével félelmet kelt a szülők és gyerekek körében. A közösségi médiában több szülő is beszámol a férfiról, aki fogdossa magát a közparkban, a gyerekek szeme láttára. Bár a perverz férfit korábban már elítélték, jelenleg szabadlábon van. A közösségi oldalakon több szülő is megosztotta tapasztalatait a perverz zaklatóról, valaki fotót is mellékelt egy hozzászólásában. A szülők értesítették a rendőrséget, akik azonosították a férfit, és eljárást indítottak ellene szeméremsértés miatt, de a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy minden gyanús esetet jelentsenek.

Perverz férfi tartja rettegésben a várost (a kép illusztráció) Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

A perverz viselkedésre nincs türelmi idő

A közösségi médiában egyre több szülő ír arról, hogy találkozott a férfival, aki a játszótereken, áruházak közelében vagy forgalmas helyen próbál gyerekek közelébe kerülni. Több szülő is beszámolt róla, hogy a férfi zavaróan figyeli a gyerekeket, közszeméremsértő viselkedésével megdöbbenést és félelmet vált ki az emberekből.