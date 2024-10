Emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében hozott szerdán ítéletet a Szekszárdi Törvényszék. Az ügy I. és III. vádlottja élettársak, míg a II. rendű vádlott a nő fia. A trió 2019-ben került közelebbi kapcsolatba az öregségi nyugdíjban részesülő, könnyen befolyásolható, gyenge fizikai adottságokkal rendelkező, tartós egészségügyi problémákkal küzdő, akkor 66 éves sértett férfival, aki egyedül élt szekszárdi ingatlanában.

Illusztráció: Getty Images

Tisztálkodni sem engedték

A vádlottak rendszeresen látogatták a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet azzal a céllal, hogy tőle kisebb, majd nagyobb összegeket kérjenek kölcsön. Az idős férfi rövid idő alatt a vádlottak befolyása, irányítása alá került, amelyből önerejéből nem tudta kivonni magát és a nyugdíjának nagyobb részét a vádlottak rábíró magatartására rendszeresen átadta. A sértett mindezt megelégelve 2020 áprilisában megtiltotta a vádlottaknak, hogy a továbbiakban a házába menjenek, illetve visszakövetelte tőlük – eredménytelenül – az addig kölcsönadott 80 ezer forintot.

A vádlottak a rendőri intézkedések ellenére sem hagytak fel a sértett befolyásolásával, és arra bírták rá, hogy 2020 májusában költözzön hozzájuk, így 2022. április 11-ig együtt éltek. A vádlottak magatartása a sértettnél a Stockholm-szindróma jellemzőit alakította ki, amelynek következtében a sértett a vádlottak akaratának megfelelően cselekedett. Pénzt egyáltalán nem kapott, így saját ellátásáról sem tudott gondoskodni, illetve megalázó módon még a mindennapi tisztálkodás lehetőségét sem biztosították neki.

Arra is gátlástalanul rávették, hogy Szekszárd területén a kukákat feltúrva értékek után kutasson. El kellett látnia az udvarban tartott sertések gondozását is, továbbá a vádlottak utasításai alapján a házimunkák döntő részét is el kellett végeznie. A „házi rabszolgaként” tartott, egyre súlyosbodó egészségügyi problémákkal küzdő sértett számára a munkák elvégzése az átlagosat lényegesen meghaladó, jelentős fájdalommal járt.

Szóban, tettel bántalmazták

A sértettet a vádlottak napi rendszerességgel megalázó kifejezésekkel illették, és időnként, sérülést nem okozó módon bántalmazták is, többször nyakon ütötték, seprűnyéllel verték a hátát. A sértett által végzett munka lényegében „házvezetői” feladatkörnek feleltethető meg, amely alapján a sértett 3.831.898 forint értékű munkát végzett el a vádlottak számára a vádbeli időszakban. Emellett a sértett időközben lakhatatlanná váló ingatlanáról a vádlottak a férfi tulajdonát képező, különböző értékkel bíró használati tárgyakat is elvettek, ebből 150 ezer forint jövedelemre tettek szert.