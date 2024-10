Egy augusztusi éjszakán kérték a rendőrök segítségét, mert egy sofőr észlelte, hogy egy autós az úttest közepén leállított kocsiban a kormányra dőlve alszik. Az egyenruhások felkeltették a 24 éves faddi férfit, akin látták, hogy nincsen vezetésre képes állapotban. Mentőt hívtak hozzá, és kórházba szállíttatták. A drogteszt pozitív értéket mutatott nála. A sofőr elismerte a rendőröknek, hogy a vezetés megkezdése előtt is kábítószert fogyasztott. A nyomozók átkutatták a férfi kocsiját is, amelyben fehér, porszerű anyagot és a drog csomagolásához használatos tárgyakat találtak.

Forrás: police.hu

A sofőr ellen kábítószer birtoklása és bódult állapotban vezetés miatt is eljárás indult Szekszárdon. A nyomozás során számos bizonyítékot gyűjtöttek össze a rendőrök. Lassan körvonalazódott, hogy a férfi nemcsak fogyasztotta az új pszichoaktív anyagot, hanem hónapok óta árusította is. Kiderült, hogy október közepén az egyik szomszédos vármegyében is ellenőrizték a férfit, akinél akkor kereskedelmi mennyiségű „fehér kristályt” találtak.

Fotó: police.hu

A napokban faddi lakásán kopogtattak a szekszárdi nyomozók is, ahol a kutatás során 20-30 adagnyi pszichoaktív anyagot, valamint a fogyasztásukhoz és a csomagoláshoz szükséges eszközöket foglaltak le. Ekkor kattant a bilincs a díler kezén. Új pszichoaktív anyaggal kereskedés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A férfi részben elismerte bűnösségét. A napokban pedig az ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta, így rácsok mögött várja a folytatást.

Fotó: police.hu

A szekszárdi nyomozók vizsgálják, hogy az üggyel összefüggésbe hozhatók-e mások is.