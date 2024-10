Az egész országot sokkolta a Jóban rosszban című sorozatból ismert színésznő, Sallai Nóra és kisfia szörnyű autóbalesete. Az édesanyát és a gyermeket is válságos állapotban szállították kórházba, ám hétfőn lesújtó hír érkezett: az ötéves kisfiú szervezete feladta a harcot, elhunyt. Erre enged következtetni, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya súlyosbította a nyomozás tényállását: halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt folytatnak eljárást. A Tenyek.hu szerint ez azt jelenti, hogy a balesetben megsérült személyek közül valaki elhunyt.

Sallai Nóra kisfia szervezete nem bírta tovább

Forrás: Bors

Sallai Nóra kisfia felelőtlen sofőr áldozata lett

Az internetet is bejárt videófelvételen látszik, ahogy Alsónémedi belterületén egy BMW nagy sebességgel a színésznő által vezetett Opelba rohan, felborítva azt. A Bors értesülései szerint a balesetet okozó autóban többen is utaztak, de elmenekültek a helyszínről, a járműben két sérült maradt, egyikük egy 18 éves fiatal, aki a sportautót vezette.

A történtek kapcsán megkerestük Kitanics Márk klinikai szakpszichológust, és arról kérdeztük, mennyire jelentenek időzített bombát a közlekedés többi résztvevőjére nézve, a kevés tapasztalattal rendelkező, nagy teljesítményű autót vezető sofőrök. Véleménye szerint, ahogy a motoroknál, úgy az autók esetében is érdemes lenne a fokozatosság elvét követni, és köbcentihez vagy lóerőhöz kötötten külön jogosítvány kategóriákat meghatározni. Ez a gondolat egyébként már a jogalkotók részéről is felmerült, illetve a biztosítótársaságok is figyelembe veszik az autó teljesítményét a szerződéskötéskor, mivel a számok azt mutatják, hogy nagyobb teljesítményű autók gyakrabban érintettek balesetekben.

Státuszszimbólum a drága autó

Gyakori, hogy aki ilyen autó volánja mögé ül, szeretné kihasználni a motorháztető alatt rejlő lehetőségeket – folytatta a szakember. Gyorshajtásra csábítanak ezek az autók, egy kezdő sofőr azonban nagy eséllyel nem tudja megfelelően uralni a járművet. Emellett a fiatal férfiakra jellemző a versengés, hogy bizonyítsanak a kortársaknak, és különböző státuszszimbólumokkal próbálják magukat áthelyezni a felnőtt létbe. Ilyen lehet egy drága, nagy autó is, amelynek volánja mögött szeretnék megmutatni, mit tudnak, ám kellő vezetési rutin nélkül, könnyen tragédiába fordulhat a kivagyiság. – Nem véletlen, hogy egyes vállalatoknál bevett szokás, hogy vezetési tréningre küldik azokat a munkavállalóikat, akik nagy teljesítményű céges autót kapnak, így csökkentve a baleset bekövetkezésének kockázatát – tette hozzá Kitanics Márk.